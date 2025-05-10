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Экс-игрок СКА считает, что Панарин не уйдет из «Рейнджерс»

Сафронов назвал вбросами слухами об уходе Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс»
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Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший нападающий СКА Кирилл Сафронов заявил, что не верит в то, что россиянин Артемий Панарина уйдет из клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Его слова приводит «Советский спорт».

«В целом для «Рейнджерс» сезон сложился неудачно. Артемий, несмотря на это, все равно прилично набрал очков. Не думаю, что клуб хочет избавиться от него. Зачем? Мне кажется, это вбросы из-за неудачного сезона команды. Панарин — игрок высокого уровня и свое слово еще скажет», — заявил Сафронов.

7 мая издание The Fourth Period сообщало, что Панарин может покинуть клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».

33-летний россиянин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс». В текущем регулярном сезоне НХЛ он провел 80 матчей, в которых набрал 89 (37+52) очков.

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

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