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Клуб НХЛ может избавиться от российского нападающего Панарина

Инсайдер Паньотта: «Рейнджерс» задумались об обмене нападающего Панарина
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Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий Артемий Панарин может покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщил инсайдер Дэвид Паньотта изданию The Fourth Period.

Контракт хоккеиста с командой истекает через год, и руководство «Рейнджерс» стоит перед выбором: продолжать работать с текущим составом или обменять Панарина, чтобы получить активы и освободить место под потолком зарплат.

«Недавно я слышал любопытные слухи о Панарине. «Рейнджерс» нужно определиться, хотят ли они сохранить этот состав или, в случае обмена Панарина, обновить команду за счет полученной компенсации. Пока рано делать выводы, но разговоры о перестройке в Нью-Йорке точно будут», — заявил он.

33-летний Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс». В текущем регулярном сезоне НХЛ он провел 80 матчей, в которых набрал 89 (37+52) очков.

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

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