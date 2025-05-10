«Локомотив» назвали серьезной организацией

Хоккейный агент Алексей Дементьев заявил, что рад тому, что ярославскому «Локомотиву» удалось вернуться на прежний высокий уровень. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Рад тому, что команда воссоздалась новой генерацией игроков, которых после трагедии смогли вырастить и создать люди, которые стояли у истоков и продолжают работу в этом клубе. Здесь сделано было очень много, и «Локомотив» был, есть и будет очень серьезной организацией», — заявил Дементьев.

«Локомотив» второй год подряд вышел в финал Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом ярославцы уступили со счетом 0-4 в серии магнитогорскому «Металлургу», хотя считались фаворитом в противостоянии, а в нынешнем сезоне закончил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте среди всех команд и сразится с челябинским «Трактором», который занял по итогам регулярного чемпионата первое место в Восточной конференции.

Ранее канадский хоккеист рассказал о главной проблеме в России.