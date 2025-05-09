Игрок «Вашингтона» повторил достижение Овечкина семилетней давности

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Карлсон во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) повторил достижение российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.

В матче, который прошел в ночь на 9 мая, Строум отдал результативную передачу и (2+8=10 очков в семи матчах) сравнялся с Александром Овечкиным (семь матчей в 2018 и 2010 годах) по скорости набора десяти очков в плей-офф среди действующих игроков «Вашингтона».

Только пять игроков в истории «Вашингтона» делали это быстрее: Дино Сиссарелли (пять матчей в 1990), Майк Гартнер (пять матчей в 1986), Бенгт-Оке Густафссон (шесть матчей в 1988), Майк Ридли (шесть матчей в 1992) и Михаэль Пивонка (шесть матчей в 1988).

Встреча «Вашингтона» и «Каролины», которая прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена», завершилась победой «столичных» со счетом 3:1. Овечкин не набрал результативных баллов в этой встрече.

«Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. В первом поединке «хоккеисты «Харрикейнз» одержали победу со счетом 2:1 в овертайме. Следующая игра состоится на стадионе «Каролины» 11 мая, стартовая сирена прозвучит в 1:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин назвал лидера «Вашингтона».