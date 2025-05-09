Экс-футболист «Спартака»: в матче с «Динамо» будет много забитых мячей

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» будет много забитых мячей.

«У «Динамо» произошла смена тренера, игроки сейчас воодушевлены, если судить по матчу с «Крыльями Советов», впереди у них хорошая группа атаки. «Спартак» продемонстрировал, что у них есть проблемы в организации игры. Я думаю, обе команды будут играть на победу. Счет может быть 4:3 или 3:3. Думаю, они не сыграют по нулям», — сказал Масалитин.

Встреча состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла. «Спартак» располагается на четвертой строчке, набрав 51 очко. «Динамо» отстает от «Спартак» на один балл.

Ранее ЦСКА предсказали вылет от «Зенита» в Кубке России.