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Медведев вышел в третий круг турнира в Италии

Медведев обыграл Норри во втором круге турнира в Риме
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Lisi Niesner/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме, обыграв в матче второго раунда представителя Великобритании Кэмерона Норри.

Встреча, которая продолжалась 1 час 33 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2.

Медведев четыре раза подал на вылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Норри ни одного эйса, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта из одного.

В следующем матче соперником Медведева станет австралиец Алексей Попырин, который в двух партиях переиграл испанца Карлоса Табернера — 6:1, 7:6 (7:4).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

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