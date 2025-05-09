Суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги Европы

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита финала Лиги Европы сезона-2024/25, где сразятся две английские команды — «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается в социальных сетях Opta Sports.

Вероятность завоевания «Тоттенхэмом» трофея оценивается в 49,3%, шансы «Манчестер Юнайтед» — 50,7%. Такие цифры получились в результате проведения 10000 симуляций финала.

«Тоттенхэм» по сумме двух матчей обыграл норвежский «Буде-Глимт».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Аспмира» в городе Буде 8 мая, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 63-й минуте отличился Доминик Соланке, а на 69-й — Педро Порро. Первая встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тоттенхэма».

«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее испанского «Атлетика».

Встреча, проходившая 8 мая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В первом тайме гостей вывел вперед Микель Хаурегисар на 31-й минуте, однако «Манчестер Юнайтед» во второй половине встречи ответил голами Мэйсона Маунта на 72-й и 90+1-й минутах, Каземиро на 80-й и Расмуса Хойлунда на 85-й минуте. Первая встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 3:0 в пользу «МЮ».

Финал состоится 21 мая в Бильбао.

Ранее сообщалось, что лидер «Манчестер Сити» может покинуть клуб.