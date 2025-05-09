Российская теннисистка проиграла первой ракетке мира на турнире в Италии

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме, во втором раунде проиграв первой ракетке мира Арине Соболенко из Белоруссии.

Встреча, которая продолжалась 1 час 5 минут, завершилась со счетом 2:6, 2:6. За это время Потапова выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-поинта. В активе Соболенко нет эйсов и двойных ошибок, а также она реализовала четыре брейк-поинта из шести.

Следующей соперницей Соболенко станет американка София Кенин, которая обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

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