Анчелотти раскрыл, где продолжит карьеру

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отказался говорить о своем будущем до окончания чемпионата Испании по футболу 25 мая. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Я понимаю, что вы хотите поговорить о моем будущем, но я не хочу. Я очень спокоен и счастлив. Точно знаю, что мне нужно сделать и что я собираюсь сделать. Это вас разочаровывает, но мне все равно. Я поговорю о своем будущем 25-го числа, не раньше», — заявил специалист.

17 апреля появилась информация, что Анчелотти покинет свой пост после финала Кубка Испании, в котором «Реал» проиграл каталонской «Барселоне» (2:3, доп. время). В оставшихся матчах чемпионата Испании Анчелотти не будет руководить командой. Такие сообщения в СМИ появились после того, как мадридский клуб проиграл ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов лондонскому «Арсеналу» и не сумел выйти в полуфинал турнира.

В турнирной таблице чемпионата Испании команда идет на втором месте после 33 сыгранных туров, набрав 72 очка и на четыре балла уступая лидеру — «Барселоне».

Анчелотти с 2021 года является главным тренером испанской команды. Он — самый титулованный тренер в истории клуба — 15 выигранных трофеев.

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