Олимпийская чемпионка Щербакова посетила встречу президентов России и Китая

Фигуристка Щербакова приняла участие во встрече между главами России и Китая

Олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира Анна Щербакова стала гостем церемонии приветствия в честь прибытия китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Об этом спортсменка написала в соцсети Weibo.

«Для меня большая честь принять участие в церемонии приветствия визита председателя Китайской Народной Республики в Россию», — отметила она.

Глава Китая прибыл в Россию 7 мая и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Церемония приветствия прошла в Кремле.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу. Вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным фигуристка вела шоу «Ледниковый период».

Фигуристка — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.

Ранее было названо условие возвращения Валиевой.