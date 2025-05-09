На Украине потребовали отобрать нейтральный статус у двух российских гимнасток

Пресс-служба Федерации гимнастики Украины опубликовала заявление организации, в котором она потребовала от Международной федерации гимнастики (FIG) отобрать нейтральный статус у двух российских гимнасток Анастасии Ивановой и Виктории Чумаковой.

«Украинская федерация гимнастики обратилась с официальным письмом в Международную федерацию гимнастики (FIG) с требованиями расследовать и отменить предоставление украинским гимнасткам с территорий, вошедших в состав России Анастасии Ивановой и Виктории Чумаковой нейтрального статуса (AIN)», — указано в заявлении.

В сообщении также подчеркнуто, что решение о выдаче нейтрального статуса этим спортсменкам подрывает репутацию международной федерации и наносит «глубокую моральную травму» украинцам.

Обе спортсменки представляли Россию и Донецкую народную республику.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.

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