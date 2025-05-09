Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине потребовали отобрать нейтральный статус у двух российских гимнасток

На Украине требуют лишить нейтрального статуса двух российских гимнасток
close
Арина Антонова/ТАСС

Пресс-служба Федерации гимнастики Украины опубликовала заявление организации, в котором она потребовала от Международной федерации гимнастики (FIG) отобрать нейтральный статус у двух российских гимнасток Анастасии Ивановой и Виктории Чумаковой.

«Украинская федерация гимнастики обратилась с официальным письмом в Международную федерацию гимнастики (FIG) с требованиями расследовать и отменить предоставление украинским гимнасткам с территорий, вошедших в состав России Анастасии Ивановой и Виктории Чумаковой нейтрального статуса (AIN)», — указано в заявлении.

В сообщении также подчеркнуто, что решение о выдаче нейтрального статуса этим спортсменкам подрывает репутацию международной федерации и наносит «глубокую моральную травму» украинцам.

Обе спортсменки представляли Россию и Донецкую народную республику.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.

Ранее словенская гимнастка вернула российское гражданство.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами