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Словенская гимнастка вернула российское гражданство

Бывшая словенская гимнастка Веденеева вернула российское гражданство
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Hannah Mckay/Reuters

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) одобрил смену гражданства бывшей гимнастке Екатерине Веденеевой. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

В тексте заявление спортсменка указана как судья.

Спортсменка начала выступление за Словению в 2018 году. В 2022 году гимнастка рассказала, что получение словенского гражданства было сложным, так как она дважды получала отказ. Веденеева — двукратная чемпионка Словении и призерка этапов Гран-при.

Веденеева стала первой гимнасткой в истории Словении, которая поднялась на пьедестал чемпионатов Европы и мира. На Олимпийских играх в Париже — 2024 Веденеева заняла шестое место в финале индивидуального многоборья.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.

Ранее российская гимнастка заявила, что выступать под нейтральном флагом круче, чем под флагом России.

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