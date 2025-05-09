Тутберидзе лишилась одного из своих фигуристов

19-летний российский фигурист Даниил Самсонов принял решение покинуть тренерскую группу Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Также в СМИ появилась информация, что Самсонов и Тутберидзе отписались друг от друга в социальных сетях.

Самсонов является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр 2020 года, бронзовым призером финала юниорского Гран-при 2019 года, чемпионом юниорского Гран-при Польши 2019 года, чемпионом зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» 2019 года и двукратным чемпионом России среди юниоров (2019, 2020).

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

В фигурном катании у России будет по одной квоте в каждом виде. Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, спортсменам будет необходимо подтвердить квоты на квалификационном турнире, который пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

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