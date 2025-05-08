Туктамышева рассказала, как изменилась ее жизнь после паузы в профессиональной карьере

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила в интервью телеканалу «Москва 24», что продолжает заниматься спортом, несмотря на паузу в профессиональной карьере.

«Я продолжаю заниматься спортом, хоть и непрофессиональным. Катаюсь на шоу. Я прихожу на лед и тренирую. У меня нет такого, что я взяла паузу и напрочь отказалась от фигурного катания», — сказала Туктамышева.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2025 году исполнится 29 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее российский тренер рассказал, как его друг купил квартиру Туктамышевой.