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«Играет умно»: Овечкин назвал лидера «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Овечкин назвал Уилсона лидером команды
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Dan Hamilton-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал своего партнера по команде Тома Уилсона, который также играет в нападении, лидером столичных после второго матча второго раунда Кубка Стэнли с »Каролиной Харрикейнз». Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Очевидно, Уилсон задал тон. Он наш лидер и играет умно. Том забил важный гол, в плей-офф нужно играть именно так», — заявил Овечкин.

Встреча «Вашингтона» и «Каролины», которая прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена», завершилась победой «столичных» со счетом 3:1. Уилсон забросил одну из шайб своей команды, а также выступил в роли ассистента для Джона Карлсона. Овечкин не набрал результативных баллов в этой встрече.

«Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. В первом поединке «хоккеисты «Харрикейнз» одержали победу со счетом 2:1 в овертайме. Следующая игра состоится на стадионе «Каролины» 11 мая, стартовая сирена прозвучит в 1:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин вошел в топ-3 нападающих НХЛ.

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