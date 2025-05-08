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Овечкин вошел в топ-3 нападающих НХЛ

Овечкин вошел в тройку лучших нападающих НХЛ по версии The Hockey Writers
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в первую тройку лучших нападающих в истории лиги в статье, опубликованной на The Hockey Writers.

В лучшей тройке в истории НХЛ, помимо Овечкина, оказались легендарные канадцы Уэйн Гретцки и Горди Хоу.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Поединок завершился поражением «столичных» со счетом 1:4.

«Вашингтон» дошел до второго раунда плей-офф НХЛ, где проиграли первый матч »Каролине Харрикейнз». Встреча завершилась со счетом 1:2, Овечкин результативными действиями не отличился.

Ранее президент США Дональд Трамп похвастался Овечкиным на встрече с премьером Канады.

«Он тоже крепкий орешек. Только что побил рекорд Гретцки. Он классный парень», — заявил Трамп.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что рекорд Овечкина сплотил многих россиян.

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