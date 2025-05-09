«Вашингтон» Овечкина сравнял счет в серии с «Каролиной»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу во втором домашнем матче противостояния с «Каролиной» во втором раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Подопечные Спенсера Карбери, как и в первой игре, открыли счет в быстром отрыве во втором периоде после безголевой первой 20-минутки. На этот раз к воротам Фредерика Андерсена убежал и бросил под перекладину Коннор Макмайкл.

В третьем периоде соперники обменялись первыми в этой серии шайбами, заброшенными в большинстве. Сначала защитник «столичных» Джон Карлсон, подключившись в левый круг вбрасывания, реализовал передачу Тома Уилсона, а затем уже защитник «Каролины» Шейн Гостисбер щелчком из правого круга прошил Логана Томпсона после заблокированного броска Сета Джарвиса.

В концовке матча главный тренер «Каролины» Род Бриндамор заменил голкипера на шестого полевого игрока, но хозяева сумели поразить пустые ворота — герой встречи Уилсон отличился с передачи Алексея Протаса, поставив победную точку в матче — 3:1.

«Вашингтон» сравнял счет в серии (1-1) перед двумя выездными матчами. Ни Александр Овечкин, ни другие российские игроки не смогли отличиться в этой встрече результативными действиями.

Ранее были названы шансы «Вашингтона» на победу в Кубке Стэнли.