Мостовой: какой Сафонов при живом Доннарумме? Он и так себе жизнь обеспечил

Российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова не стоит ждать в основном составе команды ни в финале Лиги чемпионов, ни в других матчах, пока играет итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой.

«Какой Сафонов при живом Доннарумме? Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил. Он сыграл пять игр — уже чемпион Франции. Так же будет и в Лиге чемпионов. Многие говорили, что Доннарумма не тот — да что вы», — сказал Мостовой.

Парижане в полуфинале Лиги чемпионов выбили из борьбы «Арсенал». Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершился со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Ранее Мостовой назвал качество, которое может помочь «Интеру» выиграть Лигу чемпионов.