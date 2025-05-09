Названо качество, которое может помочь «Интеру» выиграть Лигу чемпионов

Миланский «Интер» имеет небольшое преимущество перед французским «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов за счет нацеленности команды на победу. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России, «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой.

«Я даю 55 на 45 в пользу «Интера». Хотя «ПСЖ», не забывайте, каждый год тратит миллионы — когда-то они должны выиграть. Как «Манчестер Сити» тратил деньги и в конце концов стал побеждать.

Почему «Интер»? Есть у них это итальянское качество – играть через «не могу». Они бьются, выгрызают. Плюс, опытные защитники. Посмотрите на Ачерби: он в 37 лет забил гол всей жизни. Человек раком переболел... «Интер» мне кажется более предпочтительным. А у «ПСЖ» много индивидуальностей, от которых все зависит — Хвича, Дембеле, Барколя, Доннарумма», — сказал Мостовой.

Парижане в полуфинале выбили из борьбы «Арсенал». Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершился со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

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