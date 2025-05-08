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Экс-игрок сборной России: мы в любом случае увидим Сафонова на поле в ЛЧ

Экс-игрок Булыкин: мы увидим Сафонова на поле либо в финале, либо на награждении
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Stephane Mahe/Reuters

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в любом случае появится на поле в финале Лиги чемпионов, даже несмотря на уверенную игру его конкурента, основного голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Доннарумма в порядке, хорошо отстоял полуфинал. И если не будет травмы, он будет играть в финале, сто процентов. А Сафонова мы в любом случае увидим на футбольном поле — либо в игре, либо на церемонии награждения», — сказал Булыкин.

Парижане в полуфинале выбили из борьбы лондонский «Арсенал». Первая встреча «ПСЖ» и «Арсенала», состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для парижан эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая. Решающий матч турнира пройдет в Мюнхене.

Ранее легенда «Арсенала» объяснил, почему команда проиграла «ПСЖ».

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