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Бывший тренер «Динамо» оценил перспективы Шунина после завершения карьеры

Кобелев: Шунин имеет хорошие перспективы в любом направлении
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что после завершения карьеры вратарь Антон Шунин имеет хорошие перспективы в любом направлении. Его слова приводит «Советский спорт».

«Он всю свою футбольную жизнь провел в «Динамо», а на сегодняшний день это редкость для футболиста. Он своим трудом заслужил столь продолжительное нахождение в родном клубе. Шунин имеет хорошие перспективы в любом направлении», — заявил Кобелев.

7 мая Шунин объявил о завершении карьеры.

Шунин — воспитанник СДЮШОР «Динамо», где его первым тренером стал Владимир Владимирович Козлов. С 1994 по 2006 год он выступал за молодежный состав московского клуба.

21 апреля 2007 года Шунин дебютировал в основном составе «Динамо» в матче шестого тура чемпионата России с командой «Химки» (2:1), став основным вратарем команды до конца сезона. По итогам сезона Шунин был награжден премией «Открытие сезона» по версии Российского футбольного союза (РФС). По ходу карьеры он соревновался за место в стартовом составе с Владимиром Габуловым.

1 июля 2024 года «Динамо» объявило об уходе Шунина из клуба в связи с окончанием контракта. Вместе с клубом он становился трижды бронзовым чемпионом национального первенства и дважды играл в финале Кубка страны. Шунин — рекордсмен клуба по сыгранным матчам в чемпионате.

Ранее завершившего карьеру вратаря «Динамо» назвали легендой.

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