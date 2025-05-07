Экс-голкипер сборной России объявил о завершении карьеры после 30 лет в «Динамо»

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В какой-то момент понял главное – у меня нет желания играть за другой клуб, кроме «Динамо». Это стало самым важным в моей истории. Но я решил оттянуть момент прощания – посмотреть, что будет дальше. Хорошо мне будет или нет? Если нет, то зимой я мог бы продолжить карьеру. Но ровно через год в конце этого сезона я объявляю о ее завершении», — заявил Шунин.

Шунин — воспитанник СДЮШОР «Динамо», где его первым тренером стал Владимир Владимирович Козлов. С 1994 по 2006 год он выступал за молодежный состав московского клуба.

21 апреля 2007 года Шунин дебютировал в основном составе «Динамо» в матче шестого тура чемпионата России с командой «Химки» (2:1), став основным вратарем команды до конца сезона. По итогам сезона Шунин был награжден премией «Открытие сезона» по версии Российского футбольного союза (РФС). По ходу карьеры он соревновался за место в стартовом составе с Владимиром Габуловым.

1 июля 2024 года «Динамо» объявило об уходе Шунина из клуба в связи с окончанием контракта. Вместе с клубом он становился трижды бронзовым чемпионом национального первенства и дважды играл в финале Кубка страны. Шунин — рекордсмен клуба по сыгранным матчам в чемпионате.

Шунин получал вызовы в сборную России с 2007 по 2022 год.

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