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Завершившего карьеру вратаря «Динамо» назвали легендой

Адвокат Добровинский: Шунин — живой памятник, настоящая легенда «Динамо»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский назвал бывшего вратаря Антона Шунина настоящей легендой «бело‑голубых». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Для меня Шунин — живой памятник, настоящая легенда «Динамо». Он не ушел из команды, когда она вылетела в Первую лигу. Антон был всегда приятным и преданным человеком и как вратарь мне всегда нравился. Надеюсь, ему предложит должность в клубе», — заявил Добровинский.

7 мая Шунин объявил о завершении карьеры.

Шунин — воспитанник СДЮШОР «Динамо», где его первым тренером стал Владимир Владимирович Козлов. С 1994 по 2006 год он выступал за молодежный состав московского клуба.

21 апреля 2007 года Шунин дебютировал в основном составе «Динамо» в матче шестого тура чемпионата России с командой «Химки» (2:1), став основным вратарем команды до конца сезона. По итогам сезона Шунин был награжден премией «Открытие сезона» по версии Российского футбольного союза (РФС). По ходу карьеры он соревновался за место в стартовом составе с Владимиром Габуловым.

1 июля 2024 года «Динамо» объявило об уходе Шунина из клуба в связи с окончанием контракта. Вместе с клубом он становился трижды бронзовым чемпионом национального первенства и дважды играл в финале Кубка страны. Шунин — рекордсмен клуба по сыгранным матчам в чемпионате.

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