Фетисов предложил изменить регламент КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) внести изменения в регламент. По его мнению, если запретить клубам-олигархам скупать всех интересующих их игроков, то борьба станет интереснее и лига будет прогрессировать. Его слова приводит Sport24.

«Считаю, лига будет дальше прогрессировать. Надо еще подкрутить регламент, чтобы не было возможности у клубов-олигархов растаскивать такие команды, как «Трактор», по своим клубам. Тогда у нас будет еще больший прогресс», — заявил Фетисов.

В полуфинальной серии до четырех побед «Трактор» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4-1.

За трофей челябинцы поспорят с ярославским «Локомотивом», который в своем полуфинале с таким счетом переиграл уфимский «Салават Юлаев».

Ранее экс-хоккеист СКА стал игроком клуба НХЛ.