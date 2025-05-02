Губерниев заявил, что рекорд Овечкина сплотил многих россиян

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что рекорд хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина по заброшенным шайбах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) сплотил многих россиян, передает «ВсеПроСпорт» .

«Рекорд Овечкина многих сплотил. Не только «Вашингтон», но и многих россиян. Если сейчас спросить, кто лучший спортсмен страны, все скажут, что Овечкин. Это уже не шесть процентов, а гораздо больше», — сказал Губерниев.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее рекорд Овечкина назвали сумасшедшим.