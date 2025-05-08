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ЦСКА продал все билеты на матч Кубка России

ЦСКА сообщил о продаже всех билетов на матч Кубка России против «Зенита»
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Александр Вильф/РИА Новости

ЦСКА в официальном Telegram-канале сообщил о том, что продал все билеты на ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита».

Первая встреча в этой паре, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в этой игре забил Матео Кассьерра с пенальти на 17-й минуте. На 23-й минуте взятие ворот Андрея Мостового было отменено из-за фола в нападении, но на 57-й минуте он реализовал пенальти.

Ответная встреча состоится 14 мая на стадионе «ВЭБ Арена».

В финале Пути регионов турнира московский «Спартак» примет «Ростов» 15 мая. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Действующий обладатель Кубка России — «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую Премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.

Ранее сообщалось, что в «Зените» верят в борьбу за чемпионство.

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