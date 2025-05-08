ЦСКА обыграл УНИКС во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая состоялась на арене «Мегаспорт» в Москве, завершилась со счетом 95:87 (20:28, 21:17, 28:22, 26:20). Самым результативным игроком встречи стал Алекса Аврамович из ЦСКА — он набрал 32 очка. Также 26 баллов на счету его одноклубника Каспера Уэйра. Больше всех у УНИКСа набрал Маркус Кин — 23.

Благодаря этой победе, армейцы ведут в полуфинальной серии до четырех побед со счетом 2-0. Третья игра состоится в Казани 12 мая. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

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В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

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