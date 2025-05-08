Экс-игрок «Барселоны»: никто не верил, что Флик сможет поднять команду

В том, что испанская «Барселона» дошла до полуфинала Лиги чемпионов, велика заслуга главного тренера команды Ханса-Дитера Флика, даже несмотря на то, что каталонцы проиграли миланскому «Интеру». Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший полузащитник «Барсы» и сборной Белоруссии Александр Глеб.

«Возможно, из-за высокой игры «Барселона» могла потерпеть неудачу. Но за нее болельщики по всему миру и любят «Барселону», которая показывает зрелищный красиый футбол, играет высоко. Когда она выигрывает, никто же ничего не говорит. А когда происходит неудача, все начинают выискивать нюансы.

Когда Флик пришел, никто не думал, что немецкий специалист сможет вдохновить и поднять «Барселону» — но у него это получилось. Команда выдает замечательный сезон — красивая игра, много голов. А полуфинал Лиги чемпионов – это что-то отдельное, особенное. Каждый клуб пристально изучает соперников. Итальянский футбол славен тем, что в тактике они, наверное, одни из самых передовых. Нашли ключик к «Барсе», грамотно действовали, забили в первой игре три мяча, во второй — четыре. Так получилось. Если бы что-то сложилось наоборот, про оборону «Барселоны» никто не вспоминал. Но и такое бывает», — констатировал Глеб.

Первый матч между «Барселоной» и «Интером» завершился со счетом 3:3. Ответную встречу миланцы выиграли 4:3, при этом до 93-й минуты сине-гранатовые вели 3:2. На голы игроков итальянской команды Лаутаро Мартинеса и Хакана Чалханоглу каталонцы ответили точными ударами Эрика Гарсии, Дани Ольмо и Рафиньи. Однако уже в компенсированное время Франческо Ачерби сравнял счет, а в первом дополнительном тайме Давиде Фраттези забил мяч, который принес «нерадзурри» победу. В финале «Интер» сыграет с французским «ПСЖ», выбившим из борьбы «Арсенал».

Ранее Мостовой заявил, что лучше бы в полуфинале ЛЧ вместо «Арсенала» играл «Реал».