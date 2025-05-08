Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист «Барселоны»: полуфинал с «Интером» — самый зрелищный на моей памяти

Экс-игрок Глеб: полуфинал «Интера» и «Барсы» — самый зрелищный, что я видел
close
Nacho Doce/Reuters

Бывший полузащитник сборной Белоруссии и испанской «Барселоны» Александр Глеб назвал противостояние каталонцев с миланским «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов самым зрелищным на его памяти. Об этом он сказал в комментарии «Газете.Ru».

«Обе команды великолепно выступали, дошли до полуфинала. Конечно, на кону стояло многое, и это был, наверное, самый зрелищный полуфинал из тех, что я видел, и болельщики получили удовольствие. Конечно, фанаты «Барселоны» расстроены, но это футбол, так бывает. Для меня было удивительно, что «Барселона» не удержала счет, забив на 87-й минуте. Получается, «Интеру» больше повезло, они больше хотели победить. Везет сильнейшим», — констатировал Глеб.

Первый матч между «Барселоной» и «Интером» завершился со счетом 3:3. Ответную встречу миланцы выиграли 4:3, при этом до 93-й минуты сине-гранатовые вели 3:2. На голы игроков итальянской команды Лаутаро Мартинеса и Хакана Чалханоглу каталонцы ответили точными ударами Эрика Гарсии, Дани Ольмо и Рафиньи. Однако уже в компенсированное время Франческо Ачерби сравнял счет, а в первом дополнительном тайме Давиде Фраттези забил мяч, который принес «нерадзурри» победу. В финале «Интер» сыграет с французским «ПСЖ», выбившим из борьбы «Арсенал».

Ранее Булыкин заявил, что «Барселоне» многое прощается.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами