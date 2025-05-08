Экс-футболист «Барселоны»: полуфинал с «Интером» — самый зрелищный на моей памяти

Бывший полузащитник сборной Белоруссии и испанской «Барселоны» Александр Глеб назвал противостояние каталонцев с миланским «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов самым зрелищным на его памяти. Об этом он сказал в комментарии «Газете.Ru».

«Обе команды великолепно выступали, дошли до полуфинала. Конечно, на кону стояло многое, и это был, наверное, самый зрелищный полуфинал из тех, что я видел, и болельщики получили удовольствие. Конечно, фанаты «Барселоны» расстроены, но это футбол, так бывает. Для меня было удивительно, что «Барселона» не удержала счет, забив на 87-й минуте. Получается, «Интеру» больше повезло, они больше хотели победить. Везет сильнейшим», — констатировал Глеб.

Первый матч между «Барселоной» и «Интером» завершился со счетом 3:3. Ответную встречу миланцы выиграли 4:3, при этом до 93-й минуты сине-гранатовые вели 3:2. На голы игроков итальянской команды Лаутаро Мартинеса и Хакана Чалханоглу каталонцы ответили точными ударами Эрика Гарсии, Дани Ольмо и Рафиньи. Однако уже в компенсированное время Франческо Ачерби сравнял счет, а в первом дополнительном тайме Давиде Фраттези забил мяч, который принес «нерадзурри» победу. В финале «Интер» сыграет с французским «ПСЖ», выбившим из борьбы «Арсенал».

Ранее Булыкин заявил, что «Барселоне» многое прощается.