Сафонов может установить редкое достижение

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов может стать вторым россиянином в истории, который сыграет в финале Лиги чемпионов.

В полуфинале «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 27-й минуте первый мяч в этой встрече забил хавбек «ПСЖ» Фабиан Руис. На 69-й минуте Витинья не реализовал пенальти, но на 72-й минуте Ашраф Хакими сделал счет 2:0. Один мяч смог отыграть нападающий «Арсенала» Букайо Сака на 76-й минуте.

Если Сафонов выйдет на поле в финале, то станет вторым россиянином, который принимал участие в решающем матче за этот трофей. Первым стал полузащитник Дмитрий Аленичев — его «Порту» обыграл «Монако» со счетом 3:0 в финале 2004-го года, а сам россиянин вышел на поле на 60-й минуте и сделал 1+1 по системе «гол+пас».

В финал также ранее выходили Игорь Добровольский («Марсель»), Владимир Бут («Боруссия Д»), Денис Черышев — старший («Реал»), однако никто из них на поле не выходил.

Ранее тренер «ПСЖ» назвал чемпионат Франции лигой фермеров.