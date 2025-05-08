Мостовой: многим за 10 матчей не забивают столько, сколько «Интер» — «Барсе» за два

Главной проблемой испанской «Барселоны», проигравшей в полуфинале миланскому «Интеру», стала игра в обороне. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России, «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой.

«У нас же все в футболе стали разбираться, все понимают. Порой такое слышишь в комментариях, волосы дыбом встают. Поверьте, за свою сумасшедшую футбольную карьеру я чего только не видел. У нас любят говорить про красивый футбол, про заслуженных игроков. Но я тысячу раз приводил примеры: команда играет ужасно, один раз переходит центр поля, забивает и выигрывает.

И здесь я возвращаюсь к «Барселоне». Ну как можно при счете 3:2 было получить этот третий мяч? «Интер» за два матча забил семь мячей – многим командам за 10 матчей столько не забивают! Это ужасно, так нельзя! Футбол — простая игра. Ну выбей ты мяч, пускай его на трибуне 10 минут ищут, елки-палки! И в этом проблема «Барселоны». Ладно бы дело касалось только этой игры — но ведь и в предыдущей игре «Интер», кроме трех, мог еще три забивать.

Все кричат: красивый футбол, Флик, высокая линия обороны... Ребята, это все до поры до времени. Сейчас им тюкнули по голове, и теперь они вместе с нами будут смотреть футбол по телевизору. А если бы им сказали выбивать мяч куда-нибудь подальше, они бы удержали эти 3:2. «Интер» всю игру оборонялся, сделал несколько выпадов, контратак, и забил. Когда защита играет как во дворе, конечно, будешь иметь моменты и забивать. И «Интер» — это же не команда второго дивизиона. Это сумасшедшая команда с сильными футболистами.

«Барселону» до этого весь турнир прощали. У всех команд были моменты. Сейчас при счете 3:2 я кипел, когда они пропустили третий мяч, я болел за «Барселону». Но тут ее не простили, закончился этот фарт.

Я приводил пример, который все забыли, хотя я и раньше о нем говорил. Самая ужасная игра нашей сборной за все, наверное, времена — против Испании. Владение мячом — около 15%, мячи выбивали, и все. Но мы выиграли и прошли дальше. И кто теперь вспоминает? Забудьте разговоры про красивый футбол», — призвал Мостовой.

Первый матч между «Барселоной» и «Интером» завершился со счетом 3:3. Ответную встречу миланцы выиграли 4:3, при этом до 93-й минуты сине-гранатовые вели 3:2. В финале «Интер» сыграет с французским «ПСЖ», выбившим из борьбы «Арсенал».

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