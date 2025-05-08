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В Госдуме заявили, что украинцам намекают, что они всем надоели

Депутат Журова: украинцам намекают, что они всем надоели
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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала позицию Украинской федерации фехтования, которая выразила недовольство допуском россиян на командные соревнования, передает «ВсеПроСпорт».

«Им уже намекают, что они уже всем надоели, поэтому уже нет такой реакции на них. Все равно возвращать Россию надо будет, и все это понимают», — сказала Журова.

До 7 мая 2025 года российские фехтовальщики могли выступать на международных турнирах только в индивидуальных соревнованиях под нейтральным статусом, в командах могли соревноваться только юниоры. Теперь взрослые спортсмены также могут выступать в командных турнирах под флагом FIE.

Первым турниром, где российские фехтовальщики смогут выступить в команде, станет чемпионат Европы — 2025, который пройдет с 14 по 19 июня в Италии.

Ранее олимпийская чемпионка заявила о гордости от попадания под украинские санкции.

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