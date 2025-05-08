Российская гимнастка: выступать под нейтральным флагом даже круче, чем под флагом России

Гимнастка Дмитриева: круче выступать под нейтральным флагом, чем под российским

Российская гимнастка, серебряный призер Олимпиады-2012 Дарья Дмитриева в интервью Анастасии Легкодух заявила, что круче выступать под нейтральным флагом, чем под российским.

«Нейтральный флаг — сразу понятно, что это Россия! Это еще больше показать — вы нам запрещаете, а мы. Мне кажется, что это даже круче, чем выступать с флагом России», — сказала Дмитриева.

Российские спортсмены, представляющие художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.

Ранее Дина Аверина заявила о нежелании выступать на соревнованиях в России.