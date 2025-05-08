Футбольный комментатор подверг критике «Динамо»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал московское «Динамо» за увольнение Марцела Лички с поста главного тренера клуба, передает «Чемпионат».

«В последнем выпуске программы «Футбольная столица» я заступился за Марцела Личку. Как можно за четыре тура до конца так унизить тренера? Это же позорище. Несолидно так поступать», — сказал Орлов.

1 мая «стало известно, что Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды. На сегодняшний момент командой руководит Ролан Гусев.

До этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

5 мая «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 3:1.

Ранее в «Динамо» сделали заявление по уволенному тренеру Личке.