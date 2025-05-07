Клуб НХЛ выбрал название

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» выбрал постоянное название. Среди болельщиков было запущено голосование, в котором победил вариант «Юта Мамонт» («Utah Mammoth»).

Также был обновлен и логотип клуба: на нем теперь изображена голова белого мамонта.

«Юта» образовалась перед началом нынешнего сезона. Коллектив переехал из Аризоны, где раньше выступала команда «Аризона Койотис».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Украина не смогла выйти в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.