Тренер английского топ-клуба назвал текущий сезон худшим за 40 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим назвал этот сезон худшим за 40 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим назвал текущий сезон худшим за последние 40 лет. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

«Считаю, что этот сезон был самым худшим за 40 лет. Мы можем стать худшей командой «МЮ» в истории английской Премьер-лиги, выиграв Лигу Европы, но это ничего не изменит. Этот сезон был очень разочаровывающим. Ничто этого не изменит», — заявил Аморим.

«Манчестер Юнайтед» не может победить в Английской премьер-лиге (АПЛ) с марта, на счету команды четыре поражения и два ничейных результата. При этом на игру 35-го тура Аморим выставил самый молодой состав в истории АПЛ.

После этого поединка «красные дьяволы» идут на 15-й позиции в турнирной таблице национального первенства, набрав 39 баллов — это один из самых низких показателей в истории клуба в АПЛ.

В ответном полуфинальном поединке «МЮ» сыграет против испанского «Атлетика» 8 мая. В первой встрече коллектив Аморима победил со счетом 3:0.

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