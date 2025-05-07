В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает в Париже лондонский «Арсенал». Первая встреча завершилась победой французского клуба в гостях со счетом 1:0. В составе «ПСЖ» выступают российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский нападающий Хвича Кварацхелия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
Матч не начался
07 мая 22:00
ПСЖ
Париж, Франция
0 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм
2-й тайм
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Добрый вечер, уважаемые читатели! «ПСЖ» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов принимает в Париже «Арсенал». Начало встречи — в 22.00 мск.