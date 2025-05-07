Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Хвича и Сафонов рвутся в финал Лиги чемпионов: «ПСЖ» сражается с «Арсеналом». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч. «ПСЖ» — «Арсенал». ОНЛАЙН

close

Хвича Кварацхелия в составе «ПСЖ»

REUTERS/Gonzalo Fuentes
В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает в Париже лондонский «Арсенал». Первая встреча завершилась победой французского клуба в гостях со счетом 1:0. В составе «ПСЖ» выступают российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский нападающий Хвича Кварацхелия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
Матч не начался
07 мая 22:00
ПСЖ
Париж, Франция
0 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «ПСЖ» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов принимает в Париже «Арсенал». Начало встречи — в 22.00 мск.

Картина дня
«Просим закрыть окно и отойти»: как в Казахстане дроны разгоняли жителей перед парадом Победы
В Астане дрон прилетел к окну на 20-м этаже и потребовал не снимать парад 7 мая
США хотят, чтобы Москва и Киев начали диалог. Военная операция, день 1169-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1169-й день
Дроны или дозаправка: почему самолет Вучича сел в Баку по пути в Москву
Вучич прилетел в Москву после вынужденной посадки в Баку
Клуб НХЛ выбрал название
Ученые раскрыли, какой продукт в рационе беременных уменьшает риск аллергии у ребенка
В Москве отразили очередную атаку дронов ВСУ
Си Цзиньпин заявил об отстаивании справедливого мира вместе с Россией
Новости и материалы
МИД Дании вызвал посла США из-за провокационной статьи WSJ
Американец 18 лет вводил себе яд змей ради обретения противоядия
В Москву на празднование 80-летия Победы прилетел президент Экваториальной Гвинеи
Олимпийские чемпионы сразятся за 10 млн рублей в финале «Титанов»
Ученых встревожило наличие формальдегида в большом количестве косметики
Клоун дважды взламывал магазин ради карточек с покемонами
Ученые рассказали, как замедлить старение мозга и сердца одновременно
В одном из городов Подмосковья объявили «желтый» уровень опасности атаки БПЛА
Автор вирусного хита о бобре за столом мог попасть в «музыкальное рабство»
«Спартак» назвал имя нового заместителя спортивного директора
В ВСУ призвали ввести на Украине срочную службу для женщин
Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников на подлете к Москве
Аэропорт Домодедово временно не принимал и не выпускал самолеты
«С ног до головы в синяках»: звезда «Оппенгеймера» пострадал на съемках
Ученые нашли главных виновников экстремальной жары
Служба госбезопасности Грузии опровергла предупреждения о взрывах ТЦ
В Германии отменили разрешение на въезд для просителей убежища
Ученые научились превращать коровий навоз в материал для упаковки
Все новости
Алиев не прилетит в Москву на День Победы
В Ватикане начались выборы нового папы Римского
В России установили нормы часов работы для педагогов
В Минобороны Украины опровергли гибель проектировщика дронов Гуменного
Кадыров встретился с Путиным после заявления об отставке
Онлайн-трансляция встречи Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым
Связь, банки, транспорт: что ограничат в Москве в майские праздники
Песков: мобильная связь в Москве ограничена в праздники из-за опасного соседства
Четверть века вместе. 25 лет с Владимиром Путиным
СМИ пишут, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве. Что об этом говорят в Кремле?
Песков прокомментировал возможность удара «Орешником» в ответ на атаки БПЛА ВСУ
«Мы просто были в «командировке». «Герои неизвестных войн» — уникальный док о тайнах СССР
В Okko вышел документальный сериал «Герои неизвестных войн»
Как оформить загранпаспорт в 2025 году в МФЦ и через «Госуслуги»
Пошаговая инструкция по оформлению загранпаспорта
Операция «Красный порошок». Будет ли ядерная война между Индией и Пакистаном?
Полковник Ходаренок: конфликт Индии и Пакистана не дойдет до ядерной войны
«Нет еды, воды, нечем дышать»: сотни пассажиров застряли в аэропортах из-за атаки дронов
Николай Басков не может покинуть самолет в Пулково более 6 часов
Где отдохнуть на Каспийском море в 2025 году: топ-6 популярных направлений
Лучшие места отдыха на Каспийском море в 2025 году: цены, дорога, достопримечательности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами