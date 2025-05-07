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«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» со счетом 85:80 обыграл «Локомотив-Кубань» в матче 1/2 финала ЕЛ ВТБ
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РИА Новости

Баскетбольный клуб «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая состоялась на «КСК Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 85:80 (15:28, 30:22, 17:15, 23:15). Самыми результативными игроками встречи стали Патрик Миллер («Локомотив-Кубань») — 22 очка, Дуэйн Бэйкон («Зенит») — 20 баллов. 15 очков в свой актив записал Айзея Уэйли («Локомотив-Кубань»).

Благодаря этой победе, петербуржцы повели в полуфинальной серии до четырех побед со счетом 2-0. Третья игра также состоится в Краснодаре 11 мая. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее 19-летняя россиянка попала в женскую NBA.

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