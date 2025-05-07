Российская теннисистка вышла во второй круг турнира в Италии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, обыграв в стартовом матче Лукрецию Стефанини из Италии.

Встреча, которая продолжалась 1 час 41 минуту, завершилась со счетом 7:5, 6:2. За это время Кудерметова выполнила пять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из семи. В активе Стефанини ни одной подачи навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-поинта из восьми.

Следующей соперницей Кудерметовой станет 17-я ракетка мира Аманда Анисимова из США, которая вступит в борьбу со второго раунда.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее итальянский теннисист объявил о завершении карьеры.