Болельщики «ПСЖ» устроили беспорядки перед матчем с «Арсеналом» в ЛЧ

Фанаты французского «ПСЖ» устроили беспорядки перед ответной игрой 1/2 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Об этом сообщает RMC Sport.
Источник утверждает, что на данный момент затруднено движение перед входом на вираж стадиона «Парк-де-Пренс», где обычно располагается активная поддержка парижан. Также известно, что фанатами «ПСЖ» были выпущены петарды и дымовые шашки.
Главным арбитром встречи назначен немецкий арбитр Феликс Цвайер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Первая встреча этих команд, которая состоялась 29 апреля на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ».
Победитель этого противостояния встретится в финальном матче с итальянским «Интером», который по сумме двух игр прошел испанскую «Барселону».
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