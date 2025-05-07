Болельщики «ПСЖ» устроили беспорядки перед матчем с «Арсеналом» в ЛЧ

RMC: фанаты «ПСЖ» устроили беспорядки перед матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Фанаты французского «ПСЖ» устроили беспорядки перед ответной игрой 1/2 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Об этом сообщает RMC Sport.

Источник утверждает, что на данный момент затруднено движение перед входом на вираж стадиона «Парк-де-Пренс», где обычно располагается активная поддержка парижан. Также известно, что фанатами «ПСЖ» были выпущены петарды и дымовые шашки.

Главным арбитром встречи назначен немецкий арбитр Феликс Цвайер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча этих команд, которая состоялась 29 апреля на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ».

Победитель этого противостояния встретится в финальном матче с итальянским «Интером», который по сумме двух игр прошел испанскую «Барселону».

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