Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сафонов остался на скамейке запасных в матче «ПСЖ» против «Арсенала» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» и «Арсенал» назвали составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов
close
Stephanie Lecocq/REUTERS

Французский «ПСЖ» и лондонский «Арсенал» назвали составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

В составе «ПСЖ» с первых минут выйдут:

Джанлуиджи Доннарумма;

Ашраф Хакими, Маркиньос, Виллиан Пачо, Нуну Мендеш;

Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис;

Брэдли Барколя, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия.

Российский вратарь Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

«Арсенал» начнет матч в следующем сочетании:

Давид Рая;

Майлс Льюис-Скелли, Якуб Кивиор, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер;

Деклан Райс, Томас Парти, Мартин Эдегор;

Габриэль Мартинелли, Микель Мерино, Букайо Сака.

Главным арбитром встречи назначен немецкий арбитр Феликс Цвайер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча этих команд, которая состоялась 29 апреля на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ».

Победитель этого противостояния встретится в финальном матче с итальянским «Интером», который по сумме двух игр прошел испанскую «Барселону».

Ранее стали известны финалисты Кубка Гагарина.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами