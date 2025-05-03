Украина не смогла выйти в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Великобритания не пустила Украину в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты сборной Великобритании не пустили команду Украины в элитный дивизион чемпионата мира, обыграв в заключительной встрече поляков со счетом 3:0.

По итогам пяти встреч британцы набрали 12 очков и заняли первое место в турнирной таблице второго дивизиона. Вторую путевку в элитный дивизион забрали итальянцы, которые набрали 10 баллов. Шансы на выход имела и Украина, однако в последней игре они проиграли Японии со счетом 2:3 и остались на третьем месте с девятью очками.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

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