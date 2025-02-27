Российский игрок НХЛ рассказал, что его дом затопило из-за урагана

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» Михаил Сергачев рассказал, как затопило его дом в Тампе (США). Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Был ураган, и первый этаж затопило. Было полтора метра воды. Но у меня первый этаж — это гараж. До января дом стоял на ремонте. Три месяца дом никому не показывали, сейчас начали заново показывать», — поделился он.

По итогам драфта 2026 года Сергачев был выбран в первом раунде под общим девятым номером клубом «Монреаль Канадиенс». 1 июля 2016 года он подписал трехлетний контракт новичка. Хоккеист дебютировал в НХЛ 13 октября 2016 года в матче против «Баффало Сейбрз» и стал самым молодым защитником в истории «Монреаля». В 2017 году Сергачев перешел в состав «Тампы-Бэй Лайтнинг», в составе которой дважды выиграл Кубок Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

29 июня 2024 года «Тампа» обменяла Сергачева в «Юту», получив взамен защитника Яниса Мозера и нападающего Конора Гики. В текущем сезоне 26-летний Сергачев провел за «Юту» 54 матча и набрал 36 (10+26) очков, лидируя в команде по игровому времени (25:41 за матч).

Ранее Сергачев рассказал о впечатлениях от жизни в США.