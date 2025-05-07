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Олимпийские чемпионы сразятся за 10 млн рублей в финале «Титанов»

Олимпийские чемпионы Власов, Храмцов и Крюков сразятся за 10 млн в финале «Титанов»
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ТНТ

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо Максим Храмцов, олимпийский чемпион Ванкувера-2010 по лыжным гонкам Никита Крюков, а также еще девять известных атлетов сразятся за призовые в размере 10 млн рублей в финале спортивного шоу «Титаны» на телеканале ТНТ, который состоится 11 мая в 21.30.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ТНТ, финалистов ждут четыре испытания — «Гребля», «Удержание веса», «Силовая переправа» и «Толкание бревна».

После каждого этапа спортсмены с худшими результатами будут покидать шоу, пока не останутся только двое. Финалисты сразятся в суперфинальном испытании, где на кону будет звание победителя «Титанов» и 10 млн рублей.

Чемпион Олимпийских игр в Токио Максим Храмцов заявил, что его попадание в финал «Титанов» доказывает, что тхэквондо является достойным видом спорта.

«Я чрезвычайно рад оказаться в финале проекта «Титаны». Главное для меня — показать всей стране, что в нашем государстве тхэквондо — это мощная и достойная дисциплина!

Конечно, моя цель — победить, ведь здесь собрались сильнейшие атлеты страны. Для меня большая честь сразиться с ними на этой арене, ведь именно соперничество с лучшими служит величайшей мотивацией», — сказал олимпийский чемпион.

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