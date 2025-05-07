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Ведущая «Матч ТВ» раскрыла, чем ее поражает Криштиану Роналду

Ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова назвала Роналду примером самосовершенствования
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Личный архив Камили Харисовой

Блогер, ведущая «Матч ТВ» и «Ак Барс Шоу» Камиля Харисова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», почему ее восхищает обладатель пяти «Золотых мячей», легенда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Любимого футболиста нет, но мне импонирует Криштиану Роналду. Он для меня — настоящий пример самосовершенствования. Его невероятная трудоспособность, дисциплина и тот уровень физической формы, который он демонстрирует в своем возрасте, просто поражают (Роналду 40 лет, однако он продолжает выступать за сборную Португалии и саудовский клуб «Аль-Наср». — «Газета.Ru»).

Каждый раз, когда вижу его на поле, испытываю вдохновение и мотивацию стремиться к большему», — рассказала Камиля Харисова.

Ведущая «Матч ТВ» отметила, что среди зарубежных клубов ей импонирует мадридский «Реал», лучшим бомбардиром которого является Роналду. Португальский нападающий забил в составе «сливочных» 450 мячей в 438 матчах.

«В моей семье все болеют за «Реал Мадрид», особенно мой брат. Наверное, именно поэтому я тоже немного «подтапливаю» за этот клуб, когда речь заходит о зарубежных командах. В конце концов, поддержка любимой команды — это не только о футболе, но и о семье и общих моментах, которые мы разделяем», — сказала Камиля Харисова.

Ранее ведущая «Матч ТВ» призналась, что не поверила, когда Тина Канделаки впервые позвонила ей.

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