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«Не оправдал ожиданий»: в США оценили российского футболиста

Американский журналист Уиллер: Миранчук не оправдал ожиданий в этом сезоне
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Brett Davis-Imagn Images/Reuters

Американский журналист Роберт Уиллер заявил, что российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук не оправдывает возложенных на него ожиданий. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Миранчук не оправдал ожиданий в этом сезоне, забив всего один гол и не отдав ни одной голевой передачи в 11 играх МЛС. Он впечатлил в прошлом сезоне, перейдя в лигу из Серии А. «Атланта» не впечатлила в этом году, несмотря на подписание других лучших игроков из европейских клубов, включая Эммануэля Латте Лату и Мигеля Альмирона», — заявил он.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля 2024 года. В своем дебютном сезоне он провел девять матчей в чемпионате и еще пять в плей-офф. В общей сложности он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Прежде футболист выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее игрок «Барселоны» заявил, что плюнул в соперника из «Интера».

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