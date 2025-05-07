КДК РФС вынес три штрафа «Спартаку» по итогам матча с «Динамо»

КДК РФС оштрафовал Станковича, аналитика и сам «Спартак» после игры с «Динамо»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес три решения по поводу матча «Спартак» — «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Станкович оштрафован на 30 тысяч за выход из техзоны. Аналитик «Спартака» Сассо дисквалифицирован на один матч, мата в адрес судей не было. «Спартаку» штраф 30 тысяч за скандирование оскорбительных выражений фанатами», — сообщил он.

Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене», завершилась с результатом 2:1. В этой игре забивал только «Спартак»: на 14-й минуте красно-белых вывел вперед Маркиньос, но на 20-й минуте Даниил Денисов срезал мяч в свои ворота. Победный гол на счету Ливая Гарсии на 51-й минуте — это его первый забитый мяч в составе «Спартака».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Павел Кукуян.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграет с победителем матча «Локомотив» — «Ростов», который состоится 30 апреля.

Ранее в «Динамо» рассказали о целях на конец сезона-2024/25.