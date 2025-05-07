Российская теннисистка вышла во второй круг турнира в Италии

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, обыграв в стартовом матче Синьюй Ван из Китая.

Встреча, которая продолжалась 1 час 33 минуты, завершилась со счетом 6:3, 6:2. За это время Рахимова выполнила один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 10. В активе Ван одна подача навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-поинта из шести.

Следующей соперницей Рахимовой станет девятая ракетка мира Эмма Наварро из США, которая вступит в борьбу со второго раунда.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российская теннисистка обыграла олимпийскую чемпионку на турнире в Испании.