Стало известно, дисквалифицируют ли иностранца из «Динамо» до конца сезона

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, которую тот получил в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил глава ведомства Артур Григорьянц, его слова приводит «Матч ТВ».

«Удаление Карраскаля рассмотрели. «Динамо» обратилось в КДК с просьбой отменить красную карточку, представил все документы. Мы обратились в ЭСК. Решение ЭСК: судья Евгений Буланов ошибочно удалил Карраскаля. КДК отменил красную карточку», — заявил он.

Карраскаль получил красную карточку в начале второго тайма за удар соперника рукой в лицо. После игры колумбиец принес извинения команде в раздевалке.

В том случае, если бы вина футболиста была доказана, он бы пропустил остаток сезона. По регламенту РФС, «агрессивное поведение наказывается дисквалификацией виновного игрока до четырех матчей».

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых. На второй минуте матча игрок «Динамо» Муми Нгамале открыл счет. Футболист москвичей Дмитрий Скопинцев на 31-й минуте забил мяч в свои ворота. Ярослав Гладышев в начале второго тайма вновь вывел «Динамо» вперед, а также в конце матча установил окончательный счет. Карраскаль был удален на 49-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 50 очков.

Ранее в США заявили, что российский футболист не оправдал ожиданий.