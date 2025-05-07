Мостовой одним словом описал поражение «Барселоны» от «Интера» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что сожалеет о вылете «Барселоны» по итогам полуфинальных встреч Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Я не скажу, что обрадовался или расстроился результату. Жаль «Барселону» — это к разговору о высказываниях про красивую игру, чемпионский футбол и так далее. Как еще у нас любят говорить — заслуживает или не заслуживает та или иная команда чемпионства. «Барселона» заслуживает все в этом мире, но будет смотреть финал по телевизору. Сказать, что они играли неважно нельзя, что они были хуже — тоже. Они были лучше «Интера», но слишком много ошибались в обороне», — заявил Мостовой.

Первый поединок противостояния завершился со счетом 3:3. Ответная игра прошла в Милане, основное время матча завершилось с аналогичным счетом. «Интер» сумел забить в дополнительное время, автором гола стал Давиде Фраттези.

«Интер», вышедший в финал Лиги чемпионов сезона-2024/25, в финальном поединке сразится с победителем пары «ПСЖ» (Франция) — «Арсенал» (Англия). Команды проведут матч 7 мая, начало — 22:00 по московскому времени. В первой встрече, которая состоялась в Англии, сильнее оказались французы — 1:0.

Ранее российский футболист объяснил, почему не уехал в Англию.