Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мостовой одним словом описал поражение «Барселоны» от «Интера» в Лиге чемпионов

Мостовой заявил, что ему жаль вылетевшую из Лиги чемпионов «Барселону»
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что сожалеет о вылете «Барселоны» по итогам полуфинальных встреч Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Я не скажу, что обрадовался или расстроился результату. Жаль «Барселону» — это к разговору о высказываниях про красивую игру, чемпионский футбол и так далее. Как еще у нас любят говорить — заслуживает или не заслуживает та или иная команда чемпионства. «Барселона» заслуживает все в этом мире, но будет смотреть финал по телевизору. Сказать, что они играли неважно нельзя, что они были хуже — тоже. Они были лучше «Интера», но слишком много ошибались в обороне», — заявил Мостовой.

Первый поединок противостояния завершился со счетом 3:3. Ответная игра прошла в Милане, основное время матча завершилось с аналогичным счетом. «Интер» сумел забить в дополнительное время, автором гола стал Давиде Фраттези.

«Интер», вышедший в финал Лиги чемпионов сезона-2024/25, в финальном поединке сразится с победителем пары «ПСЖ» (Франция) — «Арсенал» (Англия). Команды проведут матч 7 мая, начало — 22:00 по московскому времени. В первой встрече, которая состоялась в Англии, сильнее оказались французы — 1:0.

Ранее российский футболист объяснил, почему не уехал в Англию.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами